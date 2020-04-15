Ягудин объяснил уход Медведевой от Тутберидзе к Орсеру

https://static.news.ru/photo/4c21cf7e-679c-11e9-ace4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева перешла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру из-за олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

У Медведевой с Загитовой нет конфликта, я это знаю. Ситуация стала такой из-за Интернета, куда новости поступают мгновенно. Никто не имеет права критиковать Медведеву за то, что она выбрала переезд в Канаду к Брайану Орсеру. Не могут два сильных спортсмена находиться в одном пространстве, — цитирует Ягудина Sport24.

Ранее NEWS.ru писал, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы платить в среднем по €5 тысяч за выступление, за рубежом — по €10 тысяч.