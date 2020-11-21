Ягудин раскритиковал Плющенко за московский провал Трусовой

https://static.news.ru/photo/12730936-2d0d-11eb-afdd-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Российская фигуристка Александра Трусова прежде никогда не выступала так плохо, как на льду московского «Мегаспорта» в рамках Гран-при России. Непонятно, что делают с фигуристами в «Ангелах Плющенко», заявил бывший соперник главы академии, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Поводом для критики стала произвольная программа, которую «перебежчица» Трусова провалила в Москве, заняв по итогам этапа только четвёртое место.

Не знаю, что делают в «Ангелах Плющенко», но такой Трусову мы никогда не видели. Не помню таких прокатов Александры, — отметил Ягудин в эфире Первого канала.

По его словам, «чисто по-человечески» ему жаль спортсменку. Ягудин посоветовал Трусовой забыть выступление в столице, как страшный сон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что второй соревновательный день на Гран-при подарил любителям фигурного катания самый неожиданный поворот событий. Александра Трусова выдала худший прокат в своей карьере, провалив техническую часть программы. То, что произошло с фигуристкой в «Мегаспорте», не поддаётся объяснению.