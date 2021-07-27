Я болею за русских: американцы поддержали гимнасток из России перед финалом

В американском издании The Wall Street Journal вышел материал, посвящённый квалификации в женском командном многоборье на Олимпиаде в Токио. В квалификационном раунде команда России опередила коллектив из США (171,629 балла против 170,562).

Американские пользователи оставили следующие комментарии к этой публикации. Комментарии приводит «ИноСМИ».

Как показал нам Трамп, болеть за русских — это абсолютно нормально! — написал Bryan Dorsey.

Некоторые пожаловались на то, что гимнастка Симона Байлз решила пойти в политику. Многим это не понравилось.

На ​​самом деле не люблю Байлз после того, как она начала свою политическую трёпку. Плохо ли, что я болею за русских? — задалась вопросом Maria Thompson.

Другие комментаторы заметили, что русские выигрывают, потому что больше времени уделяют тренировкам.

Анализ: российские спортсмены упорно тренируются для участия во всех соревнованиях, в то время как американские спортсмены заняты телеинтервью и подписанием контрактов на миллионы долларов, чтобы появиться на коробке хлопьев Wheaties, — считает Michael Lowery.

Финал в женском командном многоборье состоится 27 июля. Начало соревнований — 13:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в финале командного многоборья по спортивной гимнастике завоевали золотую медаль на Олимпиаде в Токио.