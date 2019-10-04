https://static.news.ru/photo/75b3110a-e6a8-11e9-9751-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воронцевич Фото: Сергей Булкин/News.ru

Баскетболист московского ЦСКА Андрей Воронцевич заявил, что лучше всех на русском языке разговаривает капитан «армейцев» Кайл Хайнс.

Лучше всех по-русски говорит наш капитан Кайл Хайнс. Он недавно продемонстрировал хорошее знание языка, когда был в гостях в Comedy Club, — приводит слова Воронцевича « Советский спорт ».

Также он заявил, что иностранцы называют его Воро или Андре, так как им трудно выговорить фамилию.

Столичный ЦСКА на своём паркете обыграл пермскую «Парму» (89:74) в матче Единой лиги, писал New.ru.