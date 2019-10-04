Баскетболист московского ЦСКА Андрей Воронцевич заявил, что лучше всех на русском языке разговаривает капитан «армейцев» Кайл Хайнс.
Лучше всех по-русски говорит наш капитан Кайл Хайнс. Он недавно продемонстрировал хорошее знание языка, когда был в гостях в Comedy Club, — приводит слова Воронцевича «
Советский спорт».
Также он заявил, что иностранцы называют его Воро или Андре, так как им трудно выговорить фамилию.
Столичный ЦСКА на своём паркете обыграл пермскую «Парму» (89:74) в матче Единой лиги, писал New.ru.
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