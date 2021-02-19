Волков: кандидатура Мироновой на эстафету не вызывала сомнений

Сегодня все на тренировке отработали собрано, все справились. Здесь есть небольшой ветерок, который никак не влияет на стрельбу. Света Миронова показывает, что на данный период времени она готова. Её кандидатура не вызывала со мнений. По ходу турнира у девчонок есть волнообразность в стрельбе, но нет такого, чтобы кто-то выпадал. Лариса Куклина сегодня делала ту же самую работу, так как она в эстафете запасная, — рассказал Волков NEWS.ru.