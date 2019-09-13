Волейболист «Факела» Денис Богдан заявил, что клуб из Нового Уренгоя в Лиге чемпионов будет бороться за самые высокие места.
Официального объявления задач [на Лигу чемпионов] ещё не было, но «Факел» будет бороться только за самые высокие места, — сказал игрок на пресс-конференции в Москве.
Между тем игрок клуба «Заречье» (Одинцово) Ольга Ефимова заявила, что задачи на новый сезон еврокубков не меняются.
В прошлом сезоне стояла задача попасть в зону еврокубков. На новый сезон задачи не меняются, мы ведём активную подготовку, — сказала Ефимова на пресс-конференции.
Ранее президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко заявил, что главная задача организации — популяризация данного вида спорта, писал News.ru.