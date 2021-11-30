Во Франции 78-летнего врача потребовали посадить за распространение допинга

Прокуратура Парижа предъявила обвинения спортивному врачу Бернарду Сайну по делу о незаконной медицинской деятельности и подстрекательстве к употреблению запрещённых препаратов. Как сообщает Cyclingtips, специалисту грозит до двух лет лишения свободы, денежный штраф в размере $30 тыс и запрет на работу в сфере спорта и охраны здоровья.

Отмечается , что обвинения в адрес поступили после того, как в распоряжении следствия оказалась запись с камер видеонаблюдения от 2016 года. На ней видно, как Сайнс объясняет велогонщикам, как применять запрещённые вещества.

В свою очередь сторона защиты отрицает все обвинения в адрес Сайнса и отмечает, что специалист уже давно не занимается склонением спортсменов к применению допинга.

78-летний специалист уже был дважды судим за нарушение антидопинговых правил в велоспорте. В 2014 году он получил два года тюрьмы, а в 2019-м был осуждён на один год условно.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Теймураз Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В организме спортсмена был обнаружен фуросемид, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщается на сайте Международной теннисной федерации (ITF).