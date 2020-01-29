https://static.news.ru/photo/c24924d4-42b3-11ea-9d61-fa163e074e61_660.jpg Данил Лысенко Фото: Petr Sznapka/CTK/Global Look Press

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) заявил, что Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Совет AIU передаёт обвинения, выдвинутые против ВФЛА по делу Лысенко, World Athletics и рекомендует продлить приостановку процесса выдачи нейтрального статуса до определения обстоятельств, сообщает пресс-служба AIU.

Если обвинения будут подтверждены, AIU предлагает рассмотреть вопрос об исключении ВФЛА из World Athletics.

Данил Лысенко был отстранён от участия во всех соревнованиях под эгидой Международной легкоатлетической федерации (IAAF) за пропуск трёх внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев. В ходе расследования были установлены факты подделки документов, предоставленных российским спортсменом в качестве объяснения причин пропуска процедуры тестирования. «Раскрутка» этого дела представителями AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), длившаяся больше года, привела к выводу, что должностные лица ВФЛА причастны к фальсификации документов по делу Лысенко, писал NEWS.ru.

Ранее СМИ сообщали, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не собирается допускать российских спортсменов до соревнований, пока Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не предоставит официальный ответ на обвинения в адрес предыдущего руководства. Отмечалось, что обговорённые сроки уже прошли, писал NEWS.ru.