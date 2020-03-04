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Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) в его деле использовал документы с поддельными подписями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Я был шокирован, узнав о том, что подписи Родченкова на аффидевитах по нашим биатлонисткам являются поддельными. Тут же переговорил со своими адвокатами, в деле IBU против меня использованы те же...