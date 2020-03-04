Французская велосипедная команда Cofidis пробудет на карантине в Объединённых Арабских Эмиратах ещё 10 дней.
Мы только что узнали, что мы официально помещены на карантин до 14 марта, — написал президент команды Тьерри Витту в Facebook.
Организаторы велогонки «Тур ОАЭ» отменили последние два этапа многодневки из-за коронавируса. Сообщалось, что командам Сofidis, Solutions Credits, Groupama — FDJ и российской Gazprom-RusVelo («Газпром-РусВело») запретили покидать страну, все остальные команды уехали из Абу-Даби.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что заболевшие в Объединённых Арабских Эмиратах два российских гражданина являются членами велокоманды «Газпром-РусВело», принимавшей участие в гонке «Тур ОАЭ — 2020».
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