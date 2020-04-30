Вдова Коби Брайанта нашла запечатанное письмо от покойного мужа

https://static.news.ru/photo/72aae8be-8f74-11ea-931f-fa163e074e61_660.jpg Ванесса Брайант Фото: AP/ТАСС

Ванесса Брайант, вдова бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, призналась, что нашла нераспечатанное письмо от покойного супруга.

Вчера я нашла конверт с надписью: «Любви всей моей жизни. Твой папочка». Подождала, чтобы открыть письмо в свой день рождения. Это дало мне стимул ждать сегодняшний день, — написала Брайант под постом на странице своего Instagram.

Она отметила, что в письмо была вложена фотокарточка, «где нарисованный ангел поднимает» женщину.

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Летательный аппарат не был оснащён системой предупреждения о столкновении — вертолёт врезался в скалу. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Как писал NEWS.ru, WNBA учредила награду в честь Коби Брайанта и его дочери.