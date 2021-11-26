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Валиева посвятила короткую программу покойной бабушке

21:25, 26 ноября 2021
Валиева посвятила короткую программу покойной бабушке Камила Валиева Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Российская фигуристка Камила Валиева, которая установила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при в Сочи, рассказала, что своё выступление посвятила бабушке, которая умерла в 2019 году. Её слова приводит «Спорт-Экспресс». Спортсменка за своё выступление набрала 87,42 балла, обновив мировой рекорд, принадлежавший Алёне Косторной, который она установила на чемпионате Европы 2020 года (85,45). 

Это история о бабочке, где я её ловлю, следую всю программу и в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер говорил, что эта музыка о памяти погибших. Скорее, я эту программу посвящаю <...> своей бабашке, которая умерла в 2019 году, — сказала фигуристка.

По итогам короткой программы Валиева располагается на промежуточном первом месте. На второй строчке россиянка Елизавета Туктамышева, на третьей — американка Мэрайя Белл.

Произвольная программа этапа Гран-при в Сочи состоится 27 ноября в 19:00.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине равны нулю. Спортсмен считает, что одиночники показывают средний уровень катания, а их основная проблема заключается в психологии.

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