Валиева посвятила короткую программу покойной бабушке

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая в группе Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Сочи. Спортсменка за своё выступление набрала 87,42 балла, обновив мировой рекорд, принадлежавший Алёне Косторной, который она установила на чемпионате Европы 2020 года (85,45).

На промежуточном втором месте остановилась ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. Она набрала 80,10 балла. На третьей строчке расположилась американка Мэрайя Белл (69,37). Ещё одна россиянка Майя Хромых заняла пятое место...