Алина Загитова Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Японии сняли документальный фильм об олимпийской чемпионке по фигурному катанию россиянке Алине Загитовой.

Кинокартина, которая доступна только на японском языке, называется «Королева Загитова: правда о карьере».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Загитова заявила о приостановке своих выступлений на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу. По её словам, у неё сейчас есть в жизни всё, поэтому ей нужно вернуть желание выходить на старт.

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