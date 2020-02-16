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Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о своём состоянии во время гонки преследования на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Не совсем довольна выступлением в гонке преследования, но там было лучше самочувствие, — сказала Куклина корреспонденту NEWS.ru. Ранее итальянская биатлонистка Доротея Вирер завоевала золотую медаль в гонке преследования на чемпионате...