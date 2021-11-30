В МИД КНР заявили, что штамм «омикрон» не повлияет на проведение ОИ-2022
Сергей Стариков
Сергей Стариков
11:21, 30 ноября 2021
Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press
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В Министерстве иностранных дел Китая выразили уверенность, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут успешно, несмотря на распространение нового штамма коронавируса «омикрон». Спикер МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что страна сумеет провести соревнования «гладко и успешно». Его слова приводит Reuters.
У Китая есть опыт в профилактике коронавируса и борьбе с ним, я всецело уверен, что Китай сможет провести зимние Олимпийские игры как запланировано, «гладко и успешно», — заявил Лицзянь.
XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Будут проводиться соревнования в 15 дисциплинах. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем на Олимпийских зимних играх 2018-го в Пхёнчхане.
Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выразила мнение, что Камила Валиева сумеет занять призовое место на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. По её словам, в настоящий момент воспитанница Этери Тутберидзе пишет историю мирового фигурного катания.