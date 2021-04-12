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В Госдуме назвали уродом украинского атлета за пост о «сгоревшей»Москве

09:39, 12 апреля 2021
Дмитрий Свищев Дмитрий Свищев Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на провокационный пост в соцсети украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака.

Ставший в столице России чемпионом Европы спортсмен опубликовал фрагмент текста песни «Москва» группы «Ленинград»: «Вчера приснился сон прекрасный — Москва сгорела целиком».

Я очень хорошо отношусь к Украине. У меня жена оттуда. Там живут её родственники. Я очень люблю Украину и украинцев. Но, к сожалению, в семье не без урода. Я считаю, что это политический демарш со стороны украинского спортсмена. Надо запретить спортсменам заниматься политикой!цитирует депутата «РБ Спорт».

Свищев добавил, что Чумак сможет делать политические заявления, когда завершит спортивную карьеру.

Он что, призывает к терроризму?! Чтобы кто-то сжёг Москву? — задался вопросом депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Чумак одержал победу в олимпийской весовой категории до 109 кг, а свой успех отметил резонансным постом в Instagram. Он опубликовал иллюстрацию разрушенной Красной площади и горящего собора Василия Блаженного. Запись он сопроводил текстом той самой песни, в которой поётся о масштабном пожаре в российской столице.

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