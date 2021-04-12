В Госдуме назвали уродом украинского атлета за пост о «сгоревшей»Москве

https://static.news.ru/photo/1141ac3c-9b5a-11eb-963a-96000091f725_660.jpg Дмитрий Свищев Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на провокационный пост в соцсети украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака.

Ставший в столице России чемпионом Европы спортсмен опубликовал фрагмент текста песни «Москва» группы «Ленинград»: «Вчера приснился сон прекрасный — Москва сгорела целиком».

Я очень хорошо отношусь к Украине. У меня жена оттуда. Там живут её родственники. Я очень люблю Украину и украинцев. Но, к сожалению, в семье не без урода. Я считаю, что это политический демарш со стороны украинского спортсмена. Надо запретить спортсменам заниматься политикой! — цитирует депутата «РБ Спорт».

Свищев добавил, что Чумак сможет делать политические заявления, когда завершит спортивную карьеру.

Он что, призывает к терроризму?! Чтобы кто-то сжёг Москву? — задался вопросом депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Чумак одержал победу в олимпийской весовой категории до 109 кг, а свой успех отметил резонансным постом в Instagram. Он опубликовал иллюстрацию разрушенной Красной площади и горящего собора Василия Блаженного. Запись он сопроводил текстом той самой песни, в которой поётся о масштабном пожаре в российской столице.