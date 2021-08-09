В ФСБР обещали гнать из сборной спортсменок, неспособных на самоотречение

Женская сборная России по борьбе имеет проблемы, с которыми следует бороться. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

На Олимпийских играх в Токио женская сборная России по борьбе не сумела завоевать ни одной медали. По мнению Мамиашвили, чтобы подобного не повторилось, следует вернуться к тем вещам, которые приводят к результату.

Первое — полное самоотречение, никакой демагогии, демократии в самом худшем понимании этого слова. «А я думала, а я не знала, а я боролась и не смогла». Таких на выход сразу, моментально, — заявил глава ФСБР.

В состав сборной России на Играх-2020 входили чемпионки и призёры чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр разных лет.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Ранее стало известно, что провалившая допинг-тест бразильянка может получить медаль Олимпиады.