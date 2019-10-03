Кенийский легкоатлет, бегун на длинные дистанции Винсент Ятор отстранён Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) из-за нарушения антидопинговых правил.
Спортсмена отстранили после положительного результата теста на тестостерон и анаболические стероиды, сообщает Inside The Games. Ему грозит дисквалификация на четыре года.
Это уже 42-й подобный случай среди кенийских спортсменов, уличённых в допинге.
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала Наталью Леонтьеву (спринт) на четыре года и Нигину Тухтаеву (800 м) на два года за нарушение антидопинговых правил, писал News.ru.
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