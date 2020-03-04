https://static.news.ru/photo/0c7d3062-5e0d-11ea-bd53-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) в его деле использовал документы с поддельными подписями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Я был шокирован, узнав о том, что подписи Родченкова на аффидевитах по нашим биатлонисткам являются поддельными. Тут же переговорил со своими адвокатами, в деле IBU против меня использованы те же два аффидевита с поддельными подписями, — цитирует Устюгова ТАСС.

Устюгов заявил, что в ближайшее время будет подавать жалобу в CAS на решение IBU о дисквалификации, ссылаясь на использование фальшивых доказательств.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Он дисквалифицирован с 27 августа 2013 года. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди прочего он должен быть лишён золота сочинской Олимпиады, которое получил в составе эстафетной гонки.