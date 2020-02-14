Евгений Устюгов Евгений Устюгов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован с 27 августа 2013 года.

Как сообщает ТАСС, все результаты Устюгова с этой даты аннулированы, в том числе и золотая медаль в составе российской эстафеты на олимпийских играх в Сочи. Вместе с ним лишатся медалей Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин, а Россия лишится первого места в общем зачёте Олимпийских игр.

Как писал NEWS.ru также дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова.

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