https://static.news.ru/photo/5e568488-4fcb-11ea-8a4e-fa163e074e61_660.jpg Евгений Устюгов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован с 27 августа 2013 года.

Как сообщает ТАСС , все результаты Устюгова с этой даты аннулированы, в том числе и золотая медаль в составе российской эстафеты на олимпийских играх в Сочи. Вместе с ним лишатся медалей Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин, а Россия лишится первого места в общем зачёте Олимпийских игр.

Как писал NEWS.ru также дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова.