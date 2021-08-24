Украинская чемпионка объяснила, почему отказалась от гражданства России

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан объяснила, почему отказалась от гражданства России. Её слова приводит Tribuna.

По словам 30-летней украинской спортсменки, она получила предложение принять российское гражданство девять лет назад, однако не стала его рассматривать, так как не хотела выступать на международных соревнованиях против родной страны.

Харлан также отметила, что после смены спортивного гражданства её условия для профессиональной реализации могли бы стать лучше, но для неё это было не самым важным.

Я никогда не думаю: «А вот если бы я сделала по-другому». Всё делается так, как должно быть, — сказала фехтовальщица.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой (2008), шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. На Олимпиаде в Токио спортсменка не смогла преодолеть стадию 1/16 финала.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл прокомментировала свой отказ от гражданства Украины.