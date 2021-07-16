Удмуртские биатлонисты пропустят чемпионат России из-за нехватки денег

Сборная Удмуртии по биатлону не сможет принять участие в чемпионате России по летнему биатлону из-за недостатка финансирования. Об этом NEWS.ru сообщил источник в команде региона. Ведущие биатлонисты Виктор Плицев и Ильназ Мухамедзянов пожаловались на сложившуюся ситуацию в социальных сетях.

Короче, накипело! Прошла сегодня очередная трёхчасовая тренировка. Обидно до глубины души. Тренируешься по три тренировки в день, бегаешь по лесу три часа, стараешься для того, чтобы просто взять и не поехать на соревнования. Единственная цель спортсмена — это выступить на соревнованиях, показать, на что способен. В итоге команда Удмуртской Республики просто не едет на старты из-за того, что нет денег, — написал Плицев на своей странице в Instagram.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдёт с 25 по 28 июля. Это отборочные старты к чемпионату мира в Нове-Место.

Как стало известно NEWS.ru, в биатлонной команде на 2021 год значительно сократился бюджет, из-за чего спортсмены не могут не только выехать на соревнования, но и отказываются от важных сборов. Так, горный сбор в Сочи организован только для ведущих биатлонистов республики — Плицева и Мухамедзянова. Остальные спортсмены будут лишены важнейшего элемента предсезонной подготовки. Команда планирует принять участие в сентябрьском чемпионате России, но в зимнем сезоне также не исключены проблемы с финансированием.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов объяснил, почему Международный союз биатлонистов запретил российской спортсменке Евгении Павловой делать фирменный кульбит с винтовкой при уходе с огневого рубежа.