Ученица Тутбердзе первой в истории исполнила три сложных прыжка в программе

https://static.news.ru/photo/ec7241f2-24f1-11eb-9dfa-fa163e074e61_660.jpg Софья Акатьева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Софья Акатьева стала победительницей казанского этапа Кубка России среди юниоров.

13-летняя спортсменка не только получила в сумме 231,44 балла, завоевав золотую медаль, но и добилась на глазах публики уникального достижения. Акатьева стала первой в истории фигуристкой, которая исполнила три самых сложных технических прыжка в одной программе. В рамках выступления девушка продемонстрировала тройной аксель и два четверных тулупа.

Второе место заняла 12-летняя ученица академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина, в мае покинувшая команду Тутберидзе. У неё по итогам выступления в сумме набралось 197,45 балла. На третьей позиции с 193,68 балла расположилась спортсменка из Тверской области Алина Горбачёва. Бронзовой медалистке 13 лет, сообщается на сайте Федерации фигурного катания России.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Казани завершились женские выступления на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию. После короткой программы Алёна Косторная находилась на промежуточном первом месте. Обойти свою основную соперницу в «Ангелах» Трусовой не составило труда. Сильнейший технический контент вывел «русскую ракету» на первую строчку, действующая чемпионка Европы в итоге расположилась на втором месте, тройку замкнула 14-летняя ученица Тутберидзе Майя Хромых.