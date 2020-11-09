Вообще не напрягалась: Косторная даже не попыталась обыграть Трусову на КР

https://static.news.ru/photo/02575072-22d4-11eb-b72f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

В Казани завершились женские выступления на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию. После короткой программы Алёна Косторная находилась на промежуточном первом месте. Обойти свою основную соперницу в «Ангелах» Трусовой не составило труда. Сильнейший технический контент вывел «русскую ракету» на первую строчку, действующая чемпионка Европы в итоге расположилась на втором месте, тройку замкнула 14-летняя ученица Тутберидзе Майя Хромых. Как завершились женские соревнования в Казани, рассказывает NEWS.ru.

По итогам короткой программы отрыв первого от третьего места не превышал более 1,5 балла. Такая минимальная разница в очках допускала ожесточённую борьбу во втором соревновательном дне. Забегая вперёд скажем, борьбы не случилось. В Казани в произвольной программе блистала только одна фигуристка. А теперь обо всём по порядку.

Хромой сальхов

Первой на лёд из тройки лидеров вышла Майя Хромых. Главным камнем преткновения 14-летней фигуристки является четверной сальхов. Она пытается исполнить этот прыжок с прошлого сезона. И если на тренировках, как признаётся сама фигуристка, сальхов в четыре оборота ей поддаётся, то на соревнованиях приземлить прыжок пока не получается. В этом сезоне она уже пробовала это сделать в Сызрани — мимо. В Казани — тоже.

После срыва первого прыжкового элемента (как раз четверного сальхова) программа ученицы Тутберидзе пошла под откос: тут же последовал неудачный выезд с тройного флипа, который в итоге отнял у фигуристки целый каскад. Ещё одна грубая ошибка была допущена на хорео-элементе — она тоже отняла баллы у Хромых. Впрочем, с задачей сохранить третью строчку ученица Тутберидзе справилась (вряд ли бы кто-то мог её обогнать даже при более неудачном исполнении произвольной).

Очень хочется верить, что в скором времени Майя начнёт справляться с элементом ультра-си. Пока же складывается ощущение, что этот прыжок очень сильно сбивает фигуристку.

Настоящая ракета!

За несколько часов до старта произвольной программы в Сети появился контент Трусовой в произвольном номере. Заявка бала следующей: четверной лутц и два четверных тулупа, один из которых — в каскаде с тройным тулупом. Однако Трусова в итоге решила пойти по иному пути. Первым был исполнен четверной сальхов — идеально. Вторым — четвертной лутц — блестяще. А вот с четверного тулупа фигуристка упала. Однако Трусова нисколько не растерялась и закрутила четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. А ведь изначально первым прыжком в этом каскаде стоял только тройной тулуп. Сложнейший каскад во второй (!) части программы — на такое не способны даже многие юноши. Конечно, затем последовало обидное падение со второго прыжка в безобидном каскаде тройной лутц — тройной риттбергер (был в итоге только двойной). Также на этот раз у фигуристки была дорожка только третьего уровня.

Впрочем, всё это мелочи. Трусова довольно легко расправилась с мощнейшим контентом. Только за технику Александра получила от судей 102,89 балла! Сумасшедшая оценка! Есть доля правды в словах Жулина, который говорит, что с такой технической базой Трусосвой не нужны высокие баллы за компоненты. А вы что думаете?

«Зачем я напрягалась?»

Косторная, в свою очередь, ещё до стартов обещала исполнить тройной аксель в произвольной программе. Однако не только из-за это прыжка ждали выступление действующей чемпионки Европы. В Казани состоялась премьера произвольной программы Алёны. Ранее этот номер не видел никто!

Впрочем, назвать его оригинальным язык не повернётся. Косторная, как и Трусова, предстала в образе в образе Джульетты (стоп, это академия «ангелов» или Джульетт?). Но стоит отметить, что плющенские Джульетты были очень разные. Одна боевая и летящая (в прямом смысле этого слова). Вторая... А вот вторая оставила очень неоднозначные впечатления.

Тройного акселя в произвольной программе в итоге не было — только два дупеля. Однако не это удивило в большей степени. После короткой программы многие с облегчением выдохнули. Скольжение, вращения, дорожки — всё было исполнено почти безупречно. «Это прежняя Алёна, всё нормально», — наверняка так подумали многие. Но вот в произвольном номере фигуристку как будто подменили. Она без преувеличения с трудом откатала программу (это отразилось даже на уровнях за дорожку и вращения — ниже четвёртого).

Грубых ошибок не было — нет, но Косторная делала абсолютно все элементы непривычно для себя тяжеловесно. Отчасти это следствие того, что фигуристка пока ещё не набрала оптимальных кондиций. Однако в то же время на протяжении всего номера не покидало ощущение, словно лидер прошлого сезона находится на тренировке (максимум на контрольных прокатах сборной России), а на не официальных соревнованиях.

Конечно, Кубок России — это не чемпионаты Европы и мира, чтобы напрягаться (помните фразу Алёны после Гран-при во Франции в прошлом сезоне — «Зачем я напрягалась?»). Так вот, в произвольном номере в Казани фигуристка была весьма расслабленной. Она, конечно, признавалась после короткой, что не чувствует дух соревнований, но чтобы настолько?! Результатом же столь ненапряжного выступления стала итоговая вторая строчка на четвёртом этапе Кубка России.

Впрочем, результаты фигуристку тоже пока не волнуют. Она с тренерским штабом ведёт работу на перспективу — на чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры. Что ж, очень амбициозный план! Пусть у фигуристки всё получится. Мы будем только рады.

А пока первая битва Трусовой и Косторной в качестве учениц Плющенко закончилась с большим преимуществом в пользу «русской ракеты». Саша действительно в этом сезоне (две уверенные победы на двух этапах Кубка России) радует, а вот состояние Алёны — это всё ещё большая загадка.