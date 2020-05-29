Участники плей-офф НБА будут определены по итогам мини-турнира

https://static.news.ru/photo/05fb19ce-a189-11ea-98e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hector Acevedo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проголосовали за проведение мини-турнира для определения участников плей-офф.

Как пишет Bleacher Report, комиссар НБА Адам Сильвер провёл телефонную конференцию с генеральными менеджерами клубов, и 75% специалистов проголосовали за проведение мини-турнира. Формат подразумевает борьбу за плей-офф с участием лишь тех команд, которые ранее претендовали на попадание в топ-8 до приостановки регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) предложила клубам сократить делегации на игры до 35 человек, чтобы предотвратить распространение коронавируса, писалNEWS.ru