Участники плей-офф НБА будут определены по итогам мини-турнира

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проголосовали за проведение мини-турнира для определения участников плей-офф.
Как пишет Bleacher Report, комиссар НБА Адам Сильвер провёл телефонную конференцию с генеральными менеджерами клубов, и 75% специалистов проголосовали за проведение мини-турнира. Формат подразумевает борьбу за плей-офф с участием лишь тех команд, которые ранее претендовали на попадание в топ-8 до приостановки регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса.
Ранее Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) предложила клубам сократить делегации на игры до 35 человек, чтобы предотвратить распространение коронавируса, писалNEWS.ru
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