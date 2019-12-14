https://static.news.ru/photo/a49e3b86-1e7d-11ea-be04-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Юрлова-Перхт Фото: JOHAN AXELSSON/www.imago-images.de/Global Look Press

У российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт произошёл самострел из винтовки на первом огневом рубеже в эстафете на втором этапе Кубка мира.

Там произошёл самострел. Такое иногда бывает, к сожалению, на винтовках. Это говорит либо о качестве патрона, либо это просто работа затвора. Не успела положить палец на курок, как произошёл выстрел, — цитирует спортсменку «Чемпионат».

Юрлова-Перхт призналась, что такое с ней произошло впервые на этапах Кубка мира.

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, писал ранее NEWS.ru. За российскую команду выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.