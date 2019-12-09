В Швеции завершился первый этап Кубка мира по биатлону, который продлился дольше недели. Российские биатлонисты в восьми гонках завоевали лишь одну награду — бронзу Матвея Елисеева в спринте, что чуть хуже, чем год назад (тогда было две бронзы). Матвей Елисеев и Лариса Куклина стали открытиями начала сезона, но странные кадровые решения руководства Союза биатлонистов России оставили неприятный осадок от старта сезона.

Первая медаль

Матвей Елисеев ещё в прошлом сезоне показывал способность бороться за пьедестал в отдельных гонках. Где-то ему не хватало скорости, где-то точности в стрельбе, а где-то попросту уверенности в своих силах. Такое бывает, когда физически спортсмен готов совершить подвиг, а морально — ещё нет. Всё воедино сошлось в спринте, где Матвею впервые за долгое время удалось отстрелять «на ноль» и завоевать бронзовую награду в противостоянии с лучшими биатлонистами мира — братьями Бё, Мартеном Фуркадом и Александром Логиновым.

Как он позже признался, ему пошла на пользу работа с тренером-консультантом по стрельбе Альбиной Ахатовой, которая предложила изменить технику стрельбы стоя. Поначалу спортсмен ставил под сомнение новшество, но затем вынужден был сдаться и признать, что это работает. Неслучайность успеха подтвердила и индивидуальная гонка, где Елисеев стал снова лучшим среди россиян, допустив всего один промах на четырёх огневых рубежах.

Путь в сборную длиной в 10 лет

Ларисе Куклиной в этом году исполнилось 29, а у обывателей до сих пор к ней отношение как к новичку и молодой спортсменке. Слишком уж тернистым получился её путь в сборную, в которой она окончательно закрепилась только сейчас. После успешных юниорских выступлений Лариса пропустила несколько сезонов из-за проблем со здоровьем и в связи с рождением ребёнка, а затем была вынуждена начинать всё с нуля. При этом у неё никогда не было проблем со здоровыми амбициями. Ещё год назад она говорила, что хочет быть в десятке лучших на Кубке мира, и тогда эти слова вызывали недобрые усмешки хейтеров.

В этом сезоне Куклина — единственная спортсменка, добившаяся прогресса в сборной России. То ли ей методика Виталия Норицына пошла на пользу, в отличие от большинства других девушек, то ли помогло присутствие на сборах мужа Михаила, выполняющего и функции личного тренера, но Лариса значительно прибавила в ходе, а отличным стрелком была всегда. Результатом этой работы и стало пятое место в индивидуальной гонке — лучший результат в её карьере. От победы же её и вовсе отделил лишь один габарит на лёжке. Кстати, другому герою этапа, Елисееву, тоже помогает супруга в качестве психолога.

Александр Вильф/РИА новости

Странности отбора

Критерии отбора в национальную команду — это сугубо российское изобретение. Ни в одной другой сборной такого документа нет и в помине. В России раньше он играл роль ориентира, который можно было корректировать на усмотрение тренера по ходу сезона. В этот раз с подачи первого вице-президента СБР Алексея Нуждова им следуют неукоснительно. Порой это напоминает езду по навигатору, когда водитель смотрит только на карту в гаджете, невзирая на запрещающие знаки и не отмеченные на ней препятствия. Так и в борьбе с бумажными критериями здравый смысл пока проигрывает.

Началось всё с того, что вторую спортсменку по итогам тюменского отбора Ирину Старых не взяли на Кубок мира, так как ранее по непонятной причине ей разрешили участвовать в отборе только на Кубок IBU. Затем по настоятельной рекомендации руководства тренеры не перевели её в основной состав после победы в спринте, хотя в прошлые годы победители личных гонок во втором эшелоне нередко заменяли тех, кто не тянет в основной команде. Тренеры вообще решили отказаться от какой-либо гибкости и ротации и не брать в расчёт текущие результаты на международных стартах.

По их логике, раз Антон Бабиков три недели назад проиграл всем на отборе в Тюмени, то никакие 14-е места в Кубке мира (а это, по сути, половина выполненного условия отбора на январские этапы Кубка мира) не помешают его отправке на Кубок России. Получается, что напряжённые международные старты ценятся меньше, чем российский междусобойчик. Беспрецедентное по отсутствию логики решение вызвало гнев у болельщиков, которые бомбардировали Instagram президента СБР Владимира Драчёва и вызвали у него резкую ответную реакцию.

Но если кто-то считает, что своими успехами на Кубке IBU Глазырина и Старых могут открыть себе дорогу на Кубок мира в январе, то они сильно ошибаются. По словам Виталия Норицына, их могут не пустить в сборную, если WADA примет в отношении России санкции. Интересно, а в этом случае Александра Логинова тоже попросят на выход? Пока приговор не опротестован и даже не вынесен, ни одна другая федерация не заявила о выводе из состава спортсменов с допинговым прошлым. СБР и здесь оказался на невиданной высоте.

Сезон обещает острую интригу

Впрочем, и без чудачеств российских чиновников и угроз WADA сезон обещает быть необычайно интересным. Дело в том, что Мартен Фуркад вновь бодр, весел и быстр, а значит, готов бросить вызов своему главному сопернику Йоханнесу Бё. При этом у французов вся команда выступила в Швеции очень мощно. Лидер российской сборной Логинов только набирает оптимальные кондиции, но и он способен поучаствовать в будущем в этих разборках, которые должны стать украшением каждого этапа.

В женском пелотоне и вовсе грядёт массовая смена поколений. 36-летняя Кайса Мякяряйнен уже не выдерживает конкуренции с молодыми, представительницы среднего возраста Доротея Вирер, Денизе Херман и Марте Улсбу-Рёйселанн ещё держат оборону, но и им на пятки наступает целая россыпь молодых талантов в возрасте от 22 до 24 лет. Россиянок, к сожалению, среди них нет. Это француженки Жюстин Бреза и Жюлия Симон, шведка Ханна Эберг и её младшая сестра Эльвира, чешка Маркета Давидова, норвежка Ингрид Тандревольд и швейцарка Лена Хэкки, вытащившая свою команду на первый в истории подиум в женской эстафете. У нас же на их фоне 24-летняя дебютантка Тамара Воронина проигрывает больше минуты на своём эстафетном этапе.