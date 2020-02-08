https://static.news.ru/photo/36c68b96-4b2c-11ea-bda0-fa163e074e61_660.jpg Антон Бабиков Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что кандидатура Антона Бабикова не рассматривается для выступления на чемпионате Европы.

Все отборы уже прошли, плюс надо учитывать, что все сильнейшие находятся здесь. Как мы его будем оценивать, сравнивая со спортсменами, которые здесь? — цитирует Хованцева ТАСС.

Чемпионат Европы пройдёт с 24 февраля по 1 марта в Эстонии.

Трёхкратный чемпион Европы Антон Бабиков занял первое место в суперпреследовании на восьмом этапе Кубка России по биатлону в Кирово-Чепецке. Днём ранее биатлонист выиграл спринтерскую гонку с большим преимуществом, писал NEWS.ru.