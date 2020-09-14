Тутберидзе аплодировала Медведевой после провала на контрольном прокате

https://static.news.ru/photo/81a94ae6-f670-11ea-829d-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева и Этери Тутберидзе Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тренер Этери Тутберидзе удостоила свою бывшую ученицу фигуристку Евгению Медведеву аплодисментов после того, как спортсменка чисто выполнила только четыре прыжковых элемента своей произвольной программы из семи.

13 сентября в Москве фигуристы сборной России завершили контрольные прокаты и показали в «Мегаспорте» свои произвольные программы. Серебряный призёр Олимпиады в корейском Пхенчхане 2018 года Евгения Медведева упала, выполняя тройной лутц, а потом неудачно выполнила двойной аксель. После этого Медведева и вовсе сделала только один оборот во время исполнения флипа. Однако бывшая наставница фигуристки всё равно поддержала Женю.

Медведева тренировалась у Тутберидзе с 2007 года. Фигуристка, как рассказывали инсайдеры, даже просила Этери Георгиевну придержать в юниорах Алину Загитову, которой в итоге и уступила на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году.

Сейчас 20-летняя Медведева тренируется в Канаде у Брайана Орсера и пытается восстановить карьеру.

После провала на контрольных прокатах спортсменка призналась, что ещё не успела доработать произвольную программу.

Как писал NEWS.ru, ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал ущемлением прав женщин запрет на выполнение четверных прыжков в короткой программе. По его мнению, Международному союзу конькобежцев (ISU) следует отменить эту норму.