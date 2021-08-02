Турецкая волейболитска потеряла часть зуба в матче с Россией на Олимпиаде

Волейболистка сборной Турции Чансу Озбай разбила в кровь лицо и потеряла часть зуба в матче Олимпиады-2020 в Токио против команды России. Об этом рассказала блокирующая турецкой сборной Эда Эрдем. Её слова приводит «Р-Спорт».

Оба наших игрока, которые столкнулись друг с другом, сейчас в порядке. При этом Чансу потеряла часть зуба, но не целый зуб, — сказала Эрдем.

Инцидент произошёл в пятом сете, Озбай столкнулась головой с коллегой по команде и разбила лицо в кровь. Волейболистке оказали помощь на площадке, после чего заменили.

Встреча Турции и России в заключительном туре группового этапа завершилась победой турчанок со счётом 3:2 (21:25, 25:23, 25:23, 15:25, 15:10). Таким образом, сборная России вышла из группы с четвёртого места и теперь в плей-офф сыграет с командой Бразилии.