Туктамышева объяснила отношение к изменам

https://static.news.ru/photo/3bc3990e-b8b3-11eb-9257-96000091f725_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Серебряный призёр чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась мнением относительно измен. Об этом она рассказала в интервью «50 вопросов» на видеосервисе PREMIER.

В одном из вопросов отмечалось, что 70% футболистов изменяют, нуждаясь в этом на физическом уровне. По мнению фигуристки, нельзя сравнивать мужчин и женщин.

У мужчин, наверное, действительно потребности какие-то. Если брать меня, у меня нет такой потребности, если долго нет секса, — отметила Туктамышева.

Более того, одиночница сообщила, что смогла бы простить измену, однако всё зависит от ситуации. По её мнению, женщины сами могут провоцировать партнёров на подобный шаг. Но она отметила, что рассуждает так, потому что никогда с этим не сталкивалась.

24-летняя Туктамышева, работающая в группе Алексея Мишина, является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Спустя шесть лет она сумела отобраться на мировое первенство и завоевать серебряную медаль. Фигуристка чисто откатала обе программы и исполнила коронный тройной аксель.

Ранее Туктамышева опубликовала ряд новых фотокарточек с отдыха на Мальдивах и назвала себя «недоступной».