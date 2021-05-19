Туктамышева показала платье с глубоким вырезом

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию-2021 Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками откровенной фотографией. Спортсменка опубликовала в Stories своего Instagram снимок, на котором она одета в платье с глубоким декольте.

У кого съёмка в два часа ночи? Правильно, у меня! — подписала она фотокарточку.

24-летняя Туктамышева, работающая в группе Алексея Мишина, является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Спустя шесть лет она сумела отобраться на мировое первенство и завоевать серебряную медаль. Фигуристка чисто откатала обе программы и исполнила коронный тройной аксель.

Ранее она поделилась мнением относительно измен. Она сообщила, что смогла бы простить измену, однако всё зависит от ситуации. По её мнению, женщины сами могут провоцировать партнёров на подобный шаг.