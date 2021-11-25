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Туктамышева изменила контент на этапе Гран-при в Сочи

Фигуристка Туктамышева усложнила произвольную программу на этапе Гран-при в Сочи
17:29, 25 ноября 2021
Туктамышева изменила контент на этапе Гран-при в Сочи Елизавета Туктамышева Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева усложнила программу в преддверии этапа Гран-при в России. Фигуристка в произвольной программе заменила последовательность прыжков на каскад. Эту информацию передаёт «Спорт-Экспресс».

В предварительной заявке вместо последовательности прыжков тройной лутц и двойной аксель у фигуристки стоит каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Этап Гран-при по фигурному катанию стартует 26 ноября в Сочи. Короткая программа женин начнётся в 19:25.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева снялась с Кубка Австрии в Граце из-за температуры. Турнир из-за недомогания пропустят также Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин. 

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