Туктамышева изменила контент на этапе Гран-при в Сочи

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева усложнила программу в преддверии этапа Гран-при в России. Фигуристка в произвольной программе заменила последовательность прыжков на каскад. Эту информацию передаёт «Спорт-Экспресс».
В предварительной заявке вместо последовательности прыжков тройной лутц и двойной аксель у фигуристки
Этап Гран-при по фигурному катанию стартует 26 ноября в Сочи. Короткая программа женин начнётся в 19:25.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева снялась с Кубка Австрии в Граце из-за температуры. Турнир из-за недомогания пропустят также Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин.