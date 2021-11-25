Туктамышева изменила контент на этапе Гран-при в Сочи

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Засуженный тренер России Александр Ильин заявил, что сотрудники полиции не предъявили ему ни одного документа, который говорил бы о необходимости надевать маску. Подобное поведение сотрудников правоохранительных органов является незаконным, считает специалист. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мне опять сказали надевать маску. Я прошу предъявить закон, что мне инкриминируется, мне никто не предъявляет. Постановление правительства Ленинградской области мне не показывают. И не ознакамливают. Этим полицейским я не...