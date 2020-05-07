Трусова ушла от Тутберидзе лишь с третьей попытки

https://static.news.ru/photo/d40fd7fa-8ff5-11ea-8abe-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переход российской фигуристки Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко состоялся лишь с третьего раза. Первую попытку уйти из группы Этери Тутберидзе спортсменка предприняла после чемпионата России, который прошёл в декабре 2019 года в Красноярске.

Перед турниром Трусова заявляла о желании исполнить пять четверных прыжков и тройной аксель, но Тутберидзе настояла на упрощении программы. Фигуристка сорвала три четверных из четырёх и довольствовалась лишь бронзовой медалью. Её родители разговаривали с тренером на повышенных тонах, заявив, что уйдут к иностранному специалисту. Конфликт удалось погасить, сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что ситуация повторилась на январском чемпионате Европы в Австрии. Только тогда разговор шёл о переходе к российскому тренеру.

Чемпионат мира мог дать шанс Трусовой исправить неудачно складывающийся сезон, но он был отменён из-за коронавируса. После этого группа Тутберидзе занималась на катке, а Трусова уехала отдыхать в Египет. Когда в стране ввели режим самоизоляции, а Тутберидзе стала проводить онлайн-тренировки, 15-летняя фигуристка ни разу не подключилась к ним.

Ранее NEWS.ru сообщал, что теперь уже бывшая наставница Трусовой Этери Тутберидзе высказалась об уходе воспитанницы в Instagram. Заслуженный тренер России в публикации отметила, что привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Тутберидзе подчеркнула, что её тренерский штаб никогда не будет предлагать «более заманчивые условия» другим фигуристам и продолжит сам «создавать» и развивать спортсменов.