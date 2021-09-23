Трусова не выступит в произвольной программе на первом этапе КР в Сызрани

Александра Трусова не примет участия в произвольной программе на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани, которая состоится 24 сентября. Фигуристка снялась с соревнований, при этом она ранее выиграла короткую программу. Об этом пишет «Чемпионат».
Фамилия Трусовой
Причины снятия Трусовой с произвольной программы пока неизвестны.
11 и 12 сентября Александра участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске, а затем победила на турнире в США.
Ранее Трусова рассказала, почему вернулась к Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко в мае 2021 года. Спортсменке привычнее выступать с Тутберидзе. Она также рассказала о короткой программе «Фрида», которая оказалась «очень необычным выбором».