Трусова не выступит в произвольной программе на первом этапе КР в Сызрани

Александра Трусова не примет участия в произвольной программе на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани, которая состоится 24 сентября. Фигуристка снялась с соревнований, при этом она ранее выиграла короткую программу. Об этом пишет «Чемпионат».

Фамилия Трусовой не указана в стартовом протоколе произвольной программы. Первый предварительный результат у Елизаветы Туктамышевой, которая в первый день соревнований уступила Трусовой, допустив ошибку в каскаде. В короткой программе Александра упала с тройного акселя — в итоге она набрала за прокат 74,53 балла.

Причины снятия Трусовой с произвольной программы пока неизвестны.

11 и 12 сентября Александра участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске, а затем победила на турнире в США.

Ранее Трусова рассказала, почему вернулась к Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко в мае 2021 года. Спортсменке привычнее выступать с Тутберидзе. Она также рассказала о короткой программе «Фрида», которая оказалась «очень необычным выбором».