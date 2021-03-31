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Российская фигуристка Александра Трусова назвала цели на следующий сезон. Её слова приводит сайт телеканала «Матч ТВ».

Отобраться на Олимпиаду, прыгнуть пять четверных и скрутить аксель в короткой. Для меня сейчас самый лёгкий квад — это лутц, потом тулуп, а дальше флип и сальхов. Насчет риттбергера — смотря как будет получаться. Если будет нормально, то, в принципе, на любом международном старте можно будет попробовать, — сказала Трусова.

16-летняя спортсменка добавила, что в этом сезоне у неё больше не будет соревнований, только выступления в шоу, поэтому у неё будет время делать то, что ей нравится.

29 марта NEWS.ru писал, что Трусову не вызвали в сборную на командный чемпионат мира.

На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме подопечная Евгения Плющенко заняла третье место, уступив Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой.