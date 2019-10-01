Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила, что Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало тренера по лёгкой атлетике Альберто Салазара на четыре года.
Об этом говорится в официальном заявлении IAAF.
В USADA заявили, что 61-летний Салазар был наказан за нарушение антидопинговых правил во время работы тренером в тренировочном лагере в Орегоне. Он признан виновным в применении запрещённого метода, фальсификации и/или попытки фальсификации в процессе допинг-контроля и распространении повышающих уровень тестостерона препаратов путём вовлечения в программу тестирования с нарушением правил.
Помимо Салазара на четыре года отстранён врач Джеффри Браун.
Салазар был тренером британского бегуна Мо Фара с 2011 по 2017 год. На Олимпиаде 2012 года Фара завоевал два золота: в беге на 5 тыс. и 10 тыс. метров. В 2014-м спортсмен повторил свой успех, став четырёхкратным олимпийским чемпионом.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что необходима абсолютная уверенность в том, что у российских спортсменов больше не будет проблем с допингом, писал ранее News.ru.