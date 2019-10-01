https://static.news.ru/photo/8c49e69e-e42a-11e9-b2e1-fa163e074e61_660.jpg Альберто Салазар Фото: Adolphe Pierre-Louis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила, что Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало тренера по лёгкой атлетике Альберто Салазара на четыре года.

Об этом говорится в официальном заявлении IAAF.

В USADA заявили, что 61-летний Салазар был наказан за нарушение антидопинговых правил во время работы тренером в тренировочном лагере в Орегоне. Он признан виновным в применении запрещённого метода, фальсификации и/или попытки фальсификации в процессе допинг-контроля и распространении повышающих уровень тестостерона препаратов путём вовлечения в программу тестирования с нарушением правил.

Помимо Салазара на четыре года отстранён врач Джеффри Браун.

Салазар был тренером британского бегуна Мо Фара с 2011 по 2017 год. На Олимпиаде 2012 года Фара завоевал два золота: в беге на 5 тыс. и 10 тыс. метров. В 2014-м спортсмен повторил свой успех, став четырёхкратным олимпийским чемпионом.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что необходима абсолютная уверенность в том, что у российских спортсменов больше не будет проблем с допингом, писал ранее News.ru.