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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала, кого поддерживает в конфликте между спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым и президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

Я на стороне Елены, потому что Губерниев просто мешает работе спортсменов и тренеров. Есть у тебя биатлон, вот его и комментируй, если тебя там уважают, — цитирует Резцову «Советский спорт»....