Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о готовности спортсменок к чемпионату мира.
Сейчас видно, девчонки готовы к бою, они полностью восстановились. Мы делали только аэробную работу. Психоэмоционально восстановились все, — сказал Норицын в эфире телеканала «Матч ТВ».
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава СБР Владимир Драчёв говорил о расширении женской команды за счёт девушек с Кубка IBU. По его словам, планировалось позвать Екатерину Глазырину и Ульяну Кайшеву.
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