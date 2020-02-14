https://static.news.ru/photo/44e4346a-4f89-11ea-90fd-fa163e074e61_660.jpg Светлана Миронова Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что стрельба женщин в спринтерской гонке на чемпионате мира была неидеальной. По его словам, спортсменки не реагировали на подсказки тренеров по поводу ветра.

Все пристреливались на штиль. Там был порывистый ветер — правый и левый. Тут они должны были сами работать с поправками или с выносом. На тренировках с выносом много работали, — отметил Норицын в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ни одна из россиянок, участвовавших в спринте, не смогла обойтись без промахов. Так, Светлана Миронова промазала дважды, Екатерина Юрлова-Перхт — трижды, а Лариса Куклина и Ирина Старых не закрыли по четыре мишени.

Женщины побегут гонку преследования 16 февраля. Начало — в 15.00 по мск. Трансляцию можно будет посмотреть на Eurosport и «Матч ТВ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн, выигравшая спринт на чемпионате мира в Италии, заявила, что ради победы она специально пропустила часть соревнований. По её словам, многие глупые норвежцы обвиняли биатлонистку в том, что она отказываюсь от борьбы за Кубок мира, не выступая во Франции, но на самом деле эта жертва была обоснована и принесла ей результат.