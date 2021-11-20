Тренер выразила непонимание низкими оценками Степановой и Букина

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Ирина Жук призналась, что не понимает, на каком основании Александра Степанова и Иван Букин получили столь низкие оценки за свои выступления. В разговоре с ТАСС наставница согласилась, что спортсмены находятся не в идеальной форме, но отметила прогресс в их действиях.

Понятно, что они сейчас не в оптимальной своей форме, они болели, много пропускали, но ребята идут вперёд. А оценки опускаются вниз. Почему? Можно сказать, что они что-то не сделали, что-то не доделали, но тогда также скрупулезно нужно оценивать всех, каждый шаг, каждый поворот головы, взмах руки. Мы не очень понимаем, почему оценки пошли вниз. Хотя, наверное, всё-таки понимаем. И считаем, что таких огромных отрывов ребят от ведущих мировых пар быть просто не может, — сказала Жук.

По её словам, ранее Степанова и Букин уже на равных соперничали с сильнейшими танцевальными парами мира, демонстрировали близкие по качеству прокаты к французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, но со временем стали лишь больше уступать конкурентам.

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле Степанова и Букин заняли третье место с результатом 200,29 балла (79,89 + 120,40). Выше расположились канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (203,16), а также французы Пападакис и Сизерон (221,25).

Ранее американский журналист Дэвид Лис выразил мнение, что судьи лояльно оценивали выступления Дианы Дэвис, дочери известного тренера Этери Тутберидзе, не только в нынешнем, но и в прошлом сезоне. Как он заявил на видео, опубликованном на YouTube-канале The Skating Lesson, подобное отношение к спортсменке возникло после того, как члены жюри посетили день рождения прославленной наставницы.