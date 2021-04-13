Тренер Волков прокомментировал уход из академии Плющенко

https://static.news.ru/photo/1252f960-9c71-11eb-abc1-96000091f725_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Тренер Александр Волков рассказал, почему ушёл из академии фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Главная причина проста — прошло три года совместной работы, мы многого достигли, и время двигаться дальше. Мы (с женой) решили, что имеет смысл попробовать что-то другое, — передаёт слова Волкова «Спорт-экспресс».

Тренер отметил, что на его решение не повлияло изменение рабочего прцесса в академии Плющенко.

Это совершенно не связано с Рябовой, Константиновой. Суть вообще не в этом, просто есть разные предложения, я их рассматриваю. Когда выберу определенный вариант на следующий сезон и на окончание этого, то напишу об этом в Instagram, — отметил тренер.

Александр Волков перешёл в академию Евгения Плющенко из отделения «Хрустального» столичного Центра спорта и образования в 2018 году.

Ранее NEWS.ru писал, что российский фигурист Артём Ковалёв намерен покинуть академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко из-за ухода его тренера Александра Волкова. Где продолжит карьеру 17-летний фигурист, пока неизвестно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».