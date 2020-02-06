https://static.news.ru/photo/6e3bd10a-48c8-11ea-b5bd-fa163e074e61_660.jpg Александра Солдатова Фото: Schreyer, via imago-images.de/Global Look Press

Тренер четырёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко рассказала, что спортсменка звонила ей из больницы.

Вчера утром Саша звонила из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня шок, — цитирует Дьяченко РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Солдатова пыталась покончить с собой.

В НИИ Склифосовского заявили, что Солдатова поступила в больницу 5 февраля и находится в удовлетворительном состоянии.

3 февраля стало известно, что Солдатова не выступит на московском Гран-при, так как не успела набрать форму. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила, что у спортсменки проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Солдатова, которая упала в обморок во время выступления на этапе Кубка Вызова в Португалии при выполнении одного из упражнений, пропустит чемпионат мира.