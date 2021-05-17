Тренер сборной России по лыжам ответил Губерниеву на обвинения в хайпе

https://static.news.ru/photo/70c72098-b724-11eb-9871-96000091f725_660.jpg Егор Сорин Фото: vk.com/esorin

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин вступил в перепалку с комментатором Дмитрием Губерниевым, который обвинил его в хайпе. Дискуссия развернулась под постом Сорина в Instagram.

Первым выпад сделал Губерниев, оценив видео Сорина с тренировки в горах.

Егор, зачем ты выкладываешь видео тренировок? Это же хайп, где же тишина? Эх, Егор, — написал комментатор.

Сорин ответил на нападки и объяснил, в чём смысл видео.

Хайпуете это вы, выливая негатив на то, что вас не касается и в чём вы мало понимаете. Это видео принесёт многим положительные эмоции, для кого-то будет примером, а для кого-то просто интересным, как готовится наша команда, — написал тренер.

На видео, которое опубликовал Сорин, он с супругой, лыжницей Татьяной Сориной, поднимается в гору, находясь на сборе в Кабардино-Балкарии.

13 мая четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал главные проблемы в российском биатлоне, среди которых, по его мнению, есть «гнилой Губерниев».