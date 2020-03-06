https://static.news.ru/photo/ca1997a0-5fb1-11ea-8a58-fa163e074e61_660.jpg Антон Бабиков Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Виктор Никитин, личный тренер российского биатлониста Антона Бабикова, считает, что причина неудачного выступления спортсмена на заключительном в сезоне этапе Кубка IBU в Белоруссии в лыжах.

Антон готов хорошо, но лыжи — ноль. Наши работают ногам, но лыжи не едут, а всё потому, что весь сервис забрали на этап Кубка мира в Нове-Место. Денег на всё нет, вот нас норвежцы и наказывают, — цитирует Никитина ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка IBU в Раубичах. Победитель преодолел дистанцию 10 км за 27 минут 56,2 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Лучшим из россиян стал Василий Томшин, который финишировал седьмым (+1.08,1; 2). Дмитрий Иванов занял 11-е место (+1.15,8; 1), Антон Бабиков — 35-е (+2.31,9;2).