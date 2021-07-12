Тимановская рассказала о желании вернуться в Белоруссию

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская призналась, что хочет вернуться на родину, но для этого необходимо подождать. Слова спортсменки приводит Telegram-канал Mash.

Мои родители очень переживают. Мама нервничает. Папа — недавно у него было предынсультное состояние, и сейчас ему совсем плохо. Его не оставляют одного. Я спрашивала, почему он не в больнице, но мои родные так и не ответили. В Белоруссию хотела бы вернуться, но не сейчас. Конечно, я же там прожила всю жизнь, — сказала Тимановская.

Она добавила, что ей предлагали остаться в Японии, но с условием, что её супруг Арсений Зданевич сможет получить гражданство страны только через 10 лет. Спортсменка отказалась от предложения.

В любом случае атлетку готовы принять в Польше. Тимановская уже встретилась с представителями государства, которые обещали помочь и предоставить все условия для тренировок в случае желания продолжить спортивную карьеру.

Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 метров, а также была включена в состав эстафеты 4×400 метров. Спортсменка отказалась выступать и выразила возмущение неожиданным для себя решением, после чего НОК Белоруссии попытался вернуть спортсменку на родину, отозвав её заявку на участие в Играх. Тимановская отказалась лететь на родину и попросила японские власти о помощи.

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