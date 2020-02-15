https://static.news.ru/photo/cab81f3c-506c-11ea-9289-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович поступили разумно, когда решили готовиться к чемпионату мира отдельно от остальной сборной России. Об этом заявил четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Я говорил, что реальный шанс только у Логинова. Самое главное — это то, что Саша последний сбор провёл с Касперовичем и не тренировался с командой. Это его и спасло. Касперович — отличный тренер! — цитирует Тихонова Sport24.

Congratulations to the top 3 in the #antholz2020 men sprint! Alexander Loginov wins, Quentin Fillon Maillet and Martin Fourcade Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/MHHE3c29ex — IBU World Cup (@IBU_WC) February 15, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 22 минуты 48,1 секунды без промахов. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе (+6,5; 1). Третьим стал его соотечественник Мартен Фуркад (+19,5; 0). Россиянин Матвей Елисеев занял 12-е место (+1.09,1; 1), Никита Поршнев — 21-е (+1.22,3; 0), Евгений Гараничев — 56-е (+2.26,4; 3).