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Тетрис вошёл в серию дисциплин проекта «Московский киберспорт»

09:24, 07 мая 2020

Более 220 открытых турниров по различным компьютерным дисциплинам и шахматам вошли в проект «Московский киберспорт», который стартует 10 мая и завершится до начала августа.

Участники турнира сразятся в Assetto Corsa, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks и даже тетрис. Суммарный призовой фонд составит 3 млн рублей, сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы (ФКСМ).

Сетки соревнований будут устроены так, чтобы профессионалы не пересекались с новичками, а значит, за победу в локальном сражении сможет побороться каждый. 

Таким образом, организаторы хотят поддержать москвичей и гостей столицы в непростых условиях вынужденной самоизоляции из-за коронавируса.

Турниры пройдут под эгидой ФКСМ и Федерации шахмат Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Ранее NEWS.ru cообщал, российский сегмент киберспорта переживал пик развития и до пандемии. Однако карантин и самоизоляция обеспечат индустрии приток новых клиентов.

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