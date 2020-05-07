Тетрис вошёл в серию дисциплин проекта «Московский киберспорт»

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о попытке отобраться на Олимпийские игры, на которые ранее не могла попасть по разным причинам.

Ещё один заход на Олимпийские игры точно будет, то есть максимально усиленный заход! Я максимум усилий приложу, постараюсь, чтобы с третьего раза всё-таки получилось, — приводит слова Туктамышевой «Р-Спорт». Кроме...