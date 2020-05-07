Тетрис вошёл в серию дисциплин проекта «Московский киберспорт»

Более 220 открытых турниров по различным компьютерным дисциплинам и шахматам вошли в проект «Московский киберспорт», который стартует 10 мая и завершится до начала августа.
Участники турнира сразятся в Assetto Corsa, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks и даже тетрис. Суммарный призовой фонд составит 3 млн рублей, сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы (ФКСМ).
Сетки соревнований будут устроены так, чтобы профессионалы не пересекались с новичками, а значит, за победу в локальном сражении сможет побороться каждый.
Таким образом, организаторы хотят поддержать москвичей и гостей столицы в непростых условиях вынужденной самоизоляции из-за коронавируса.
Турниры пройдут под эгидой ФКСМ и Федерации шахмат Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы.
Ранее NEWS.ru cообщал, российский сегмент киберспорта переживал пик развития и до пандемии. Однако карантин и самоизоляция обеспечат индустрии приток новых клиентов.
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