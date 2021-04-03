Тени Ханты-Мансийска: во что превратилась бывшая столица биатлона

В Ханты-Мансийске завершился чемпионат России по биатлону. Ещё пять лет назад столица Югры неизменно принимала финальные соревнования сезона и восхищала своей особой атмосферой иностранцев: искренние болельщики, яркие церемонии открытия и не знающее границ гостеприимство до сих пор вспоминаются в биатлонном мире. Спецкор NEWS.ru, более 12 лет освещающий биатлон, вернулся в Ханты-Мансийск спустя пять лет, чтобы внимательно понаблюдать за чемпионатом страны. На уже изрядно потрёпанном легендарном стадионе было всё равно интересно.

Остатки былой роскоши

Внешне Ханты-Мансийск не сильно изменился после ухода отсюда большого биатлона, разве что появился новый район с непривычными для этого региона девятиэтажками, в котором я и поселился на время чемпионата. На улицах всё те же грязные тротуары, деревянные домики, отделанные снаружи пластиком, и современные развязки, исключающие любые пробки на улицах. Но всё, что связано с биатлоном, ветшает, как портрет Дориана Грея. Фишка биатлонного Ханты-Мансийска — легендарный мостик при входе на арену, по которому проходит трасса, выглядит ржавым и обшарпанным, как будто его не красили со времён последнего чемпионата мира в 2011-м, вход в гостиницу «На семи холмах», где спортсмены, персонал и болельщики собирались после гонок в баре, закрыт и безлюден, не работает и кафе «Лакомка», известное потрясающей кондитеркой продукцией, восхищавшей даже немецких болельщиков.

Гостиница «Олимпийская», где пять лет назад в последний раз вручали Хрустальные глобусы, а в лифтах девушки древней профессии оставляли визитки с номерами в надежде зацепить кого-то из биатлонных звёзд, нынче годится разве что для унылых тренерских собраний, а культовое заведение «Территория первых», единственное в мире место, где болельщики могли прийти на вечеринку с участием спортсменов, сейчас также пустует и напоминает старый заброшенный барак. На фоне того, что и хоккейная «Югра» уже не играет в КХЛ, остаётся с грустью признать, что золотые годы спортивного Ханты-Мансийска остались позади, где-то в далёкой эпохе губернатора Александра Филипенко, чьё имя носит некогда одна из лучших биатлонных арен планеты. А может быть, это большой биатлон и атмосфера праздника так преображали обычный серый сибирский городок, а потом с уходом «белого цирка» карета превратилась в тыкву, кучер в крысу, а роскошное платье в лохмотья.

Скриншот с видео russianbiathlon/youtube.com

Живое боление и забытые маски

Но в нынешний коронавирусный сезон без зрителей, когда у рядового болельщика нет возможности посетить биатлон, и скромный домашний чемпионат стал большой радостью. К выходным югорчане и приехавшие из других регионов фанаты почти битком заполнили самую большую северную трибуну. Яркой церемонии закрытия и «пьяной палатки» тут не было, но в качестве развлечения можно было всего за 300 рублей сходить на живой концерт Дмитрия Губерниева, да и ограничений контактов со спортсменами не было. Болельщики бросали им с трибун мягкие игрушки, переняв эту традицию у фигуристов, поддерживали в ходе гонок представителей других регионов и даже фотографировались с обнимашками. К выходным приехала ещё солидная группа поддержки из звёзд прошлых лет во главе с Николаем Кругловым и Светланой Слепцовой. Нынешней югорской команде остаётся только мечтать о спортсменах такого калибра.

Отступивший с зимними холодами COVID-19 не пугал здесь никого. Спецкор NEWS.ru поначалу старался придерживаться принципов ношения маски и соблюдения дистанции, принятых если не на Кубке мира, то хотя бы на декабрьских соревнованиях в Ижевске и Чайковском. Однако маски на стадионе были лишь у нескольких человек, а один из давних биатлонных знакомых, которым ещё недавно по возрасту рекомендовали самоизоляцию, и вовсе посмеялся: «Да сними ты уже эту маску, наконец. Ходишь, как Фантомас».

Единственным местом, где меры безопасности соблюдали хотя бы формально, оставалась церемония награждения. Патриарх судейства в российском биатлоне Вадим Мелихов, сам переболевший коронавирусом прошлой осенью, выдавал маски перед началом церемонии, напоминал о недопустимости рукопожатий (без камер телевидения можно было даже обниматься) и следил, чтобы ступени пьедестала отстояли друг от друга. «Новая нормальность» всех уже утомила, но где-то ещё нужно соблюдать правила игры.

Сборная России по биатлону/СБР/facebook.com

Особый югорский снег и курьёзы

Соревнования в Европе и Сибири — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Наш снег, более медленный, тягучий, требующий совершенно другой подготовки лыж, стал сюрпризом для многих членов сборных команд, которые жаловались на лыжи. Зато югорчане отлично подготовили инвентарь в родных стенах и даже не самым звёздным составом выиграли золото и серебро в эстафетах. Другой проблемой сборников стало отсутствие лучших пар лыж. По просьбе фирм-производителей козырный инвентарь остался в Европе, а сборники бежали на своих третьих-четвёртых парах. При этом готовили их не корифеи смазок и парафинов из сборной, а простые ребята из региональных команд, у которых случаются и фатальные косяки.

Эдуард Латыпов и Антон Бабиков из башкирской команды пострадали в первый день, Карим Халили так и не смог найти удачной пары, а Светлана Миронова даже не скрывала своего раздражения сервисом, из-за которого не смогла показать привычных скоростей. На финише мужского масс-старта все ждали горячих разборок в створе между ветеранами Евгением Гараничевым и Антоном Бабиковым и молодым Алексеем Шевченко, но в итоге вышедший на финишную прямую призёр Олимпийских игр и пересёк первым черту, так как хорошо накатанной была только одна лыжня, а обгонять по параллельной было бесполезно.

По числу курьёзных ситуаций этот чемпионат тоже запомнится как один из самых ярких. Матвей Елисеев и Семён Сучилов столкнулись со сломанными обоймами на рубеже, а югорчанин так от этого растерялся, что нарушил правила и лишился бронзовой медали, петербурженка Виктория Петрова в эстафете сделала девять выстрелов на стойке, за что дисквалифицировали всю команду. Вадиму Филимонову в контактной борьбе в масс-старте свернули прицел и вынудили завершить гонку, у Евгения Гараничева выбили палку, и он бы не выиграл масс-старт, не приди на помощь товарищ по команде Вячеслав Малеев. Наконец, для мордовской биатлонистки Юлии Дроздовой масс-старт закончился после болезненного падения на повороте. Спортсменку увозили с арены на квадроцикле со слезами на глазах.

Финиширует Евгений Гараничев ugramegasport.ru

На честном слове и на одном крыле

Конечно, можно долго восхищаться блестящими выступлениями Натальи Ушкиной и Максима Цветкова на чемпионате страны, но у них за сезон до этого вряд ли наберётся больше 15 стартов. Биатлонистам сборной приходилось уже выступать на остатках сил, преодолевая разные болячки. Ульяна Кайшева снялась с чемпионата после гонки преследования, так как до этого сражалась на обезболивающих из-за проблем со спиной. Александр Логинов к концу сезона собрал полный букет травм и окончательно растерял стрельбу. Светлана Миронова не вышла на масс-старт, сославшись на насморк, а открытие «Ижевской винтовки» Илья Гаврилов промучился с воспалившимся зубом и только к эстафете пришёл в себя, за что наградой ему стала бронзовая медаль.

Многих болельщиков беспокоит отсутствие на чемпионате самого титулованного юниора в истории Игоря Малиновского, которому переход в большой спорт дался катастрофически тяжело. Отказавшись от чемпионата России, спортсмен улетел на Камчатку, но вопреки устойчивым слухам о завершении карьеры и окончательном переходе в роль пилота вертолёта, намерен продолжать карьеру в следующем сезоне.

Тренеров ждут, слухи ползут

Определиться с тренерским штабом сборной России глава СБР Виктор Майгуров обещал в течение двух недель. В этой связи интересно, о чём говорят в кулуарах и кто может усилить сборную команду, притом что старшие тренеры Юрий Каминский и Михаил Шашилов свои должности сохранят. В качестве почётного гостя на соревнованиях и тренерском совете появился известный женский тренер Леонид Гурьев, который в этом сезоне занимался резервом Тюменской области. Маститому наставнику прочат возвращение в тренерский штаб, возможно, даже в роли старшего второй команды. Кроме того, идёт поиск стрелкового тренера на место разочаровавшего спортсменок Алексея Волкова. Руководству СБР и лично Михаилу Шашилову раздаются звонки из разных, даже самых удалённых регионов с предложениями того или иного кандидата.

Усиление напрашивается и в мужской сборной. Но если месяц назад всплывала фамилия Владимира Брагина, то сейчас поговаривают, что в качестве альтернативного наставника группы «самоподготовщиков» рассматривается хорошо известный российским любителям биатлона зарубежный специалист, поскольку после обмена любезностями в ходе сезона у Матвея Елисеева и Александра Логинова нет желания работать с Каминским. Пополнить эту группу может и Карим Халили, который точно завершил работу с Егором Сориным, но при этом Каминский не ответил утвердительно на вопрос, будет ли он его тренировать. Этот вариант с именитым специалистом и выделением под него полноценной группы в виде помощника, массажиста и врача и должен стать тем самым компромиссом в переговорах руководства со спортсменами. С самим наставником, возглавлявшим в минувшем сезоне одну из сильнейших команд мира, уже прошла предварительная беседа. Шаги глава СБР предпринимает в целом логичные в стремлении снизить риски и нормализовать обстановку в команде, но при болеющем главном тренере и наличии нескольких групп отвечать за результат в Пекине придётся ему самому.