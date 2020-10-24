Тарасова: радостно, что прибавляет Коляда

https://static.news.ru/photo/820f34fa-16a0-11eb-b5b6-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление мужчин на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию.

Наши мальчики хорошо катались, все оказались на своих местах. Во-первых, очень радостно, что прибавляет Коляда. Во-вторых, здорово, что вышел Дима Алиев после тяжёлой травмы, мы рады его приветствовать. Стоит отметить, что и молодые ребята неплохо себя проявили. Правда, мне непонятны разговоры о Мозалёве. Он был открытием сезона ещё в прошлом году, — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Михаил Коляда выиграл третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи. За произвольную программу он получил от судей 181,72 балла, а по сумме двух прокатов набрал 283,44 балла. Второе место занял Андрей Мозалёв с 274,44 балла. Фигурист одержал победу в произвольной программе, но уступил Коляде по сумме двух программ. Бронзовая медаль соревнований досталась Дмитрию Алиеву (250,71 балла).

Ранее NEWS.ru писал, что судьи третьего этапа Кубка России по фигурному катанию ошиблись в подсчёте баллов Елизаветы Туктамышевой.