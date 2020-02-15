https://static.news.ru/photo/0e9f9354-4ff2-11ea-80ff-fa163e074e61_660.jpgЭмиль Хегле СвеннсенФото: CARL SANDIN/imago sportfotodienst/Global Look Press
Четырёхкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свеннсен прокомментировал новость о дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.
Я считаю, это хорошо, что была возможность перепроверить все данные по допинг-тестам и добиться подобного рода справедливости, — цитирует Свендсена ТАСС.
Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Он дисквалифицирован с 27 августа 2013 года. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди прочего он должен быть лишён золота сочинской Олимпиады, которое получил в составе эстафетной гонки.