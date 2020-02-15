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Российский конькобежец Павел Кулижников признался, что выступал на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити с травмой плеча.

У меня когда-то был перелом ключицы. Вчера упал, и вот это плечо вылетело, сейчас руку поднять не могу: поднимаю — и мне больно. Сегодня бегал с болью в руке. Просто...