Суд смягчил приговор экс-главе Российской федерации баскетбола

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему руководителю Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрию Домани, осуждённому за мошенничество и хищение 44 миллионов рублей.
Таким образом, его срок пребывания в колонии сокращён с шести до четырёх лет,
Суд изменил приговор Чертановского суда Москвы и смягчил Домани наказание до четырёх лет колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе.
16 октября 2019 года бывшего баскетболиста сборной России и бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани признали виновным в мошенничестве и хищении 44 миллионов рублей у РФБ. По версии следствия, в федерации были выявлены сомнительные гражданско-правовые сделки с индивидуальными предпринимателями, из-за чего федерация потеряла 127 миллионов рублей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Чертановский суд Москвы приговорил бывшего баскетболиста сборной России и бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани к шести годам колонии общего режима.
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