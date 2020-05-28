Суд смягчил приговор экс-главе Российской федерации баскетбола

https://static.news.ru/photo/0247ff14-a0f7-11ea-b32b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Домани Фото: ddomani1/facebook.com

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему руководителю Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрию Домани, осуждённому за мошенничество и хищение 44 миллионов рублей.

Таким образом, его срок пребывания в колонии сокращён с шести до четырёх лет, передаёт РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Суд изменил приговор Чертановского суда Москвы и смягчил Домани наказание до четырёх лет колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе.

16 октября 2019 года бывшего баскетболиста сборной России и бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани признали виновным в мошенничестве и хищении 44 миллионов рублей у РФБ. По версии следствия, в федерации были выявлены сомнительные гражданско-правовые сделки с индивидуальными предпринимателями, из-за чего федерация потеряла 127 миллионов рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Чертановский суд Москвы приговорил бывшего баскетболиста сборной России и бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани к шести годам колонии общего режима.