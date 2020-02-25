https://static.news.ru/photo/6736b86c-581c-11ea-ac05-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Стрельцов Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Перенесённый из Эстонии в Белоруссию чемпионат Европы по биатлону откроется 26 февраля четырьмя гонками. В них будет разыграно два комплекта наград в суперспринте.

Сначала на территории спорткомплекса «Раубичи» под Минском состоятся два квалификационных старта — у мужчин (начало в 13.00 по мск) и женщин (15.00). Затем лучшие спортсмены разыграют медали в финалах — мужчины выйдут на старт в 17.30, женщины — в 18.00, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Квалификацию у мужчин побегут 123 биатлониста. Россию представят шесть спортсменов. Первым стартует Кирилл Стрельцов (№ 12), за ним — Эдуард Латыпов (№ 27), Василий Томшин (№ 47), Карим Халили (№ 57), Матвей Елисеев (№ 79) и Дмитрий Иванов (№ 92).

Также шесть человек представят Россию в состязании женщин. Всего стартует 105 биатлонисток. Первой из россиянок уйдёт на дистанцию Екатерина Глазырина (№ 2), затем — Ульяна Кайшева (№ 10), Евгения Павлова (№ 17), Виктория Сливко (№ 47), Кристина Резцова (№ 54) и Анастасия Поршнева (№ 72).

Во второй день соревнований, 27 февраля, состоятся сингл-микст (14.00) и смешанная эстафета (17.00).

После дня отдыха биатлонисты побегут спринт. В субботу, 29 февраля, первыми в 12.30 стартуют мужчины (прямую трансляцию обеспечит «Матч ТВ»), затем за медали в 15.30 начнут бороться женщины («Матч ТВ» и Eurosport).

В последний день турнира, 1 марта, биатлонистов ждёт гонка преследования. У мужчин она начнётся в 12.30 («Матч ТВ» и Eurosport), у женщин — в 14.30 («Матч ТВ» и Eurosport).

Ранее NEWS.ru сообщал, что тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды для выступления на чемпионате Европы. В состав мужской сборной вошли: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов и Дмитрий Иванов. Женскую команду представят Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина и Валерия Васнецова.